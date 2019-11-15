"Реал" теряет Хамеса
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес выбыл на неопределённый срок из-за травмы.
28-летний футболист получил повреждение на тренировке сборной Колумбии. Сообщается, что у него возникли проблемы с коленом.
В ближайшее время хавбек пройдёт углублённое медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
В текущем сезоне Хамес сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Гранада
|13
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|13
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|10
|Осасуна
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|Вильярреал
|13
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|Леванте
|13
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|Реал Вальядолид
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|Алавес
|13
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|Мальорка
|13
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|Бетис
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|13
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|8
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|13
|6