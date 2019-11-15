"Реал" теряет Хамеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

28-летний футболист получил повреждение на тренировке сборной Колумбии. Сообщается, что у него возникли проблемы с коленом.

В ближайшее время хавбек пройдёт углублённое медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В текущем сезоне Хамес сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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