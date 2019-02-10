"Реал" теряет Иско

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"Реал" теряет Иско

Хавбек "Реала" Иско выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт клуба, медобследование выявило у 26-летнего игрока цервикалгию (боли в шее) и дорсалгию (боли в спине). Сколько времени уйдет на восстановление Иско пока неизвестно.

В этом сезоне на счету Иско четыре гола и две результативные передачи в 25 матчах.

Напомним, что по слухам Иско хочет покинуть "Реал" из-за конфликта с тренером команды Сантьяго Солари.

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