"Реал" теряет Иско
Хавбек "Реала" Иско выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает официальный сайт клуба, медобследование выявило у 26-летнего игрока цервикалгию (боли в шее) и дорсалгию (боли в спине). Сколько времени уйдет на восстановление Иско пока неизвестно.
В этом сезоне на счету Иско четыре гола и две результативные передачи в 25 матчах.
Напомним, что по слухам Иско хочет покинуть "Реал" из-за конфликта с тренером команды Сантьяго Солари.
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|Атлетико Мадрид
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|22
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|Леганес
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