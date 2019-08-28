"Реал" теряет Иско

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"Реал" теряет Иско

Хавбек мадридского "Реала" Иско выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт королевского клуба.

У испанского полузащитника диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Сроки восстановления 27-летнего футболиста пока неизвестны.

В стартовавшем сезоне Иско провёл 2 матча за "Реал", результативными действиями не отличался.

Для игроков "бланкос" это уже десятая травма после прихода в клуб нового тренера по физподготовке Грегори Дюпона.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

да уж, Дюпон этот маньяк какой-то...на кой чёрт было отпускать Пинтуса, олени бля

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chester_field
chester_field

идиоты, не учли что готовить сборные и клубы это совсем разные вещи

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