"Реал" теряет Иско и Карвахаля

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"Реал" теряет Иско и Карвахаля

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии" мадридский "Реал" потерял сразу двоих своих игроков.

Так, в перерыве из-за травмы плеча был заменён атакующий полузащитник Иско, а уже во втором тайме в связи с повреждением поле покинул правый фулбек Дани Карвахаль.

Точные сроки восстановления футболистов будут определены по итогам медицинского обследования.

26-летний Карвахаль в этом сезоне сыграл за "Реал" 39 матчей и сделал 7 результативных передач. В активе 26-летнего Иско 46 игр, 8 голов и 9 ассистов. | http://soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Жалко ребят, быстрейшего им восстановления! С Днем рождения, Иско!!! Удачи Вам, Реалу!!!

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