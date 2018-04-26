"Реал" теряет Иско и Карвахаля
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии" мадридский "Реал" потерял сразу двоих своих игроков.
Так, в перерыве из-за травмы плеча был заменён атакующий полузащитник Иско, а уже во втором тайме в связи с повреждением поле покинул правый фулбек Дани Карвахаль.
Точные сроки восстановления футболистов будут определены по итогам медицинского обследования.
26-летний Карвахаль в этом сезоне сыграл за "Реал" 39 матчей и сделал 7 результативных передач. В активе 26-летнего Иско 46 игр, 8 голов и 9 ассистов. | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
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|66
|5
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|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
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|47
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|Сельта Виго
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|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
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|Алавес
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|41
|14
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|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
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|20