"Реал" теряет Камавинга
Фото инстаграм Эдуардо Камавинга
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга выбыл из строя из-за травмы.
Предварительный диагноз 18-летнего футболиста - сильный ушиб левой ноги.
Французский хавбек в скором времени пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
После перехода в "Реал" в конце августа Камавинга забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.
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