"Реал" теряет Камавинга

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга выбыл из строя из-за травмы.

Предварительный диагноз 18-летнего футболиста - сильный ушиб левой ноги.

Французский хавбек в скором времени пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

После перехода в "Реал" в конце августа Камавинга забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.

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