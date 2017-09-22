"Реал" теряет ключевого хавбека

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщает Marca, 27-летний немец получил повреждение. Однако подробности травмы пока неизвестны.

Стоит отметить, что Кроос стал шестым игроком, угодившим в лазарет "Реала" в последнее время. Кроме него вне игры остаются Карим Бензема, Марсело, Матео Ковачич, Тео Эрнандес и Хесус Вальехо.

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