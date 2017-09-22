"Реал" теряет ключевого хавбека

Теги реал мадридтони кроос

"Реал" теряет ключевого хавбека

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщает Marca, 27-летний немец получил повреждение. Однако подробности травмы пока неизвестны.

Стоит отметить, что Кроос стал шестым игроком, угодившим в лазарет "Реала" в последнее время. Кроме него вне игры остаются Карим Бензема, Марсело, Матео Ковачич, Тео Эрнандес и Хесус Вальехо.  

Не пропустите: Большие проблемы в Мадриде: что происходит с "Реалом" и когда это закончится. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов