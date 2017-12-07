"Реал" теряет ключевого защитника

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан в сегодняшнем матче своей команды против дортмундской "Боруссии" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов получил травму.

Француз попросил замену на 37-й минуте игры. Вместо него на поле появился вингер Марко Асенсио. Ожидается, что предварительные результаты по степени серьезности травмы 24-летнего бека королевский клуб объявит уже в ближайшее время.

Напомним, летом "Реал" хотел обменять двух своих игроков на Азара и Куртуа. | soccernews.ru