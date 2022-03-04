"Реал" теряет Крооса перед ответным матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов

Теги реал мадридпсжтони кроостравмы

"Реал" теряет Крооса перед ответным матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос травмировался на тренировке команды, сообщает Cope.

По информации источника, 32-летний футболист получил микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге.

Участие немецкого хавбека в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ практически исключено.

Напомним, что игра состоится 9 марта. В первом поединке "Реал" уступил парижанам со счётом 0:1.

Не пропустите: "Реал" может пострадать от санкций против России. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России

ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов