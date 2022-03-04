"Реал" теряет Крооса перед ответным матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото твиттер "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос травмировался на тренировке команды, сообщает Cope.
По информации источника, 32-летний футболист получил микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге.
Участие немецкого хавбека в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ практически исключено.
Напомним, что игра состоится 9 марта. В первом поединке "Реал" уступил парижанам со счётом 0:1.
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