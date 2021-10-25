"Реал" теряет Куртуа и Вальверде

Фото твиттер "Реала"

Два игрока мадридского "Реала" получили повреждения во время матча 10-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:1).

По итогам Эль Класико оказались травмированы вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде.

В понедельник оба футболиста пройдут дополнительные медицинские обследования.

В текущем сезоне Куртуа пропустил 13 голов в 12 матчах. Вальверде сделал 1 ассист в 12 играх.

Не пропустите: Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной". | http://soccernews.ru