"Реал" теряет Льоренте

Мадридский "Реал" потерял из-за травмы своего полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, у 24-летнего футболиста выявлено повреждение бедра. Хавбек травмировался во время первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В текущем сезоне Льоренте сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 2 гола.

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