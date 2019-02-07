"Реал" теряет Льоренте
Мадридский "Реал" потерял из-за травмы своего полузащитника Маркоса Льоренте, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, у 24-летнего футболиста выявлено повреждение бедра. Хавбек травмировался во время первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны".
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
В текущем сезоне Льоренте сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 2 гола.
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|22
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|Бетис
|22
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|22
|30
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|Эйбар
|22
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|Леванте
|22
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|Реал Вальядолид
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|22
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