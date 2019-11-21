"Реал" теряет Лукаса Васкеса

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У 28-летнего футболиста диагностирован перелом большого пальца левой ноги.

Сроки восстановления испанского полузащитника пресс-служба "бланкос" не назвала.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020. | http://soccernews.ru