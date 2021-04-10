"Реал" теряет Лукаса Васкеса

Фото: инстаграм Лукаса Васкеса

Полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" и был заменен в первом тайме. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Васкес провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Реал" и Васкес не могут договориться о продлении контракта, который истекает ближайшим летом. Таким образом, игрок летом может перейти в другой клуб бесплатно.

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