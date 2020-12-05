"Реал" теряет Мариано

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас выбыл из строя из-за травмы.

У 27-летнего футболиста выявлено мышечное повреждение ноги. Сроки его восстановления составят две недели.

В текущем сезоне форвард провёл за "сливочных" 5 матчей и забил 1 гол.

Мариано пропустит игры против "Севильи", "Атлетико" и "Атлетика" в Примере, а также решающий поединок с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов.

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