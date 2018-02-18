"Реал" теряет Марсело

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"Реал" теряет Марсело

Бразильский защитник "Реала" Марсело выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" и был заменен на 30-й минуте встречи на Тео Эрнандеса.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 29-летний Марсело провел за "Реал" 29 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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