"Реал" теряет Марсело

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"Реал" теряет Марсело

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец испытывает дискомфорт в спине. Из-за этого его исключили из заявки "сливочных" на сегодняшний матч с "Бетисом".

Сроки восстановления 32-летнего футболиста не уточняются.

Матч "Бетис" - "Реал" начнётся в 22:00 по московскому времени.

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