"Реал" теряет Марсело
Левый защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя, сообщает официальный сайт клуба.
Бразилец испытывает дискомфорт в спине. Из-за этого его исключили из заявки "сливочных" на сегодняшний матч с "Бетисом".
Сроки восстановления 32-летнего футболиста не уточняются.
Матч "Бетис" - "Реал" начнётся в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
"Зенит" уничтожил "Уфу" благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте
-
Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"
-
Кокорин нарушил медицинский регламент РПЛ перед матчем с "Тамбовом"
Лента новостей
-
1
Куман высказался о готовности Месси к сезону
-
Евсеев не исключил свой уход из "Уфы" после разгромного поражения от "Зенита"
-
Газизов отказался комментировать возможный переход Хюсая в "Спартак"
-
Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"
-
"Эвертон" оказался сильнее "Кристал Пэлас". Команда Анчелотти возглавила таблицу АПЛ
-
"Валенсия" дома не сумела обыграть "Уэску"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
-
"Зенит" уничтожил "Уфу" благодаря хет-трику Дзюбы и дублю Азмуна
-
Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"
-
"Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"
-
"Брайтон" установил рекорд АПЛ в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" теряет Марсело
-
Федун назвал причину победы "Спартака" над "Тамбовом"
-
"Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка
-
Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны"
-
Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Тамбовом"
-
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте
-
Киевское "Динамо" разгромило "Минай". После назначения Луческу команда выиграла 7 из 8 матчей
-
"Алавес" и "Хетафе" расписали безголевую ничью
-
Дубль Аиртона принёс "Спартаку" гостевую победу над "Тамбовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14