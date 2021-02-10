"Реал" теряет Марсело
Официальный сайт "Реала" сообщает, что защитник "королевского клуба" Марсело получил травму.
У футбоалиста повреждение икроножной мышцы левой ноги. Marca предполагает, что 32-летний бразилец пропустит около трех недель. Таким образом под вопросом его участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой". Игра запланирована на 24 февраля.
Это не первая травма у "сливочных". Кроме Марсело имеют вне игры находятся Серхио Рамос, Эден Азар, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Феде Вальверде, Альваро Одриосола и Родриго Гоэс.
Читать также: Рамос хочет остаться в "Реале" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14