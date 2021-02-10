"Реал" теряет Марсело

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"Реал" теряет МарселоОфициальный сайт "Реала" сообщает, что защитник "королевского клуба" Марсело получил травму.

У футбоалиста повреждение икроножной мышцы левой ноги. Marca предполагает, что 32-летний бразилец пропустит около трех недель. Таким образом под вопросом его участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой". Игра запланирована на 24 февраля.

Это не первая травма у "сливочных". Кроме Марсело имеют вне игры находятся Серхио Рамос, Эден Азар, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Феде Вальверде, Альваро Одриосола и Родриго Гоэс.

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