"Реал" теряет Модрича
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям издания, Модрич испытывает мышечный дискомфорт и пропустил тренировку. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Хорват точно пропустит матч 15-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (23 декабря).
В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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