"Реал" теряет Модрича

Фото инстаграм Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, 35-летний футболист на сегодняшней тренировке получил повреждение приводящей мышцы.

Точные сроки восстановления хорвата пока неизвестны, однако он точно пропустит ближайший матч против "Леванте".

В 1-м туре Ла Лиги Модрич провёл на поле 88 минут в игре с "Алавесом" (4:1) и сделал 1 ассист.

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