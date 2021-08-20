"Реал" теряет Модрича
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям издания, 35-летний футболист на сегодняшней тренировке получил повреждение приводящей мышцы.
Точные сроки восстановления хорвата пока неизвестны, однако он точно пропустит ближайший матч против "Леванте".
В 1-м туре Ла Лиги Модрич провёл на поле 88 минут в игре с "Алавесом" (4:1) и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|1
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14