"Реал" теряет Начо

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес травмировался в матче 30-го тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

28-летний фулбек покинул поле на 29-й минуте. Степень серьёзности повреждения пока неизвестна, однако футболист сидел на скамейке запасных со слезами на глазах.

В этом сезоне Начо сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru