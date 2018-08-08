"Реал" теряет Начо

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"Реал" теряет Начо

Мадридский "Реал" потерял из-за травмы защитника Начо Фернандеса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 28-летний футболист получил повреждение лодыжки в матче Международного кубка чемпионов против "Ромы".

Точный диагноз и сроки восстановления Начо станут известны после прохождения углублённого медобследования. | http://soccernews.ru

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