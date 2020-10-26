"Реал" теряет Начо

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Cope Мигель Анхель Диас.

Футболист получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (3:1). Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, Начо пропустит матчи с менхенгладбахской "Боруссией"и "Интером" в Лиге Чемпионов, а также поединки Ла Лиги с "Уэской" и "Валенсией".

30-летний Начо является воспитанником "Реала". Он выступает за первую команду клуба с 2011 года. Всего Начо провел за "Реал" 203 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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