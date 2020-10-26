"Реал" теряет Начо
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Cope Мигель Анхель Диас.
Футболист получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (3:1). Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, Начо пропустит матчи с менхенгладбахской "Боруссией"и "Интером" в Лиге Чемпионов, а также поединки Ла Лиги с "Уэской" и "Валенсией".
30-летний Начо является воспитанником "Реала". Он выступает за первую команду клуба с 2011 года. Всего Начо провел за "Реал" 203 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14