"Реал" теряет Одриосолу

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"Реал" теряет Одриосолу

Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола травмировался на одной из тренировок команды.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у 22-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцей правой ноги.

По предварительным данным, Одриосола пропустит одну-две недели. Таким образом, он точно не сыграет с "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА, а также в стартовом поединке Примеры против "Хетафе".

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