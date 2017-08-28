"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Поздним вечером воскресенья мадридский "Реал" и "Валенсия" закрывали второй тур Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу". В предматчевых раскладах букмекеры сулили хозяевам довольно легкую победу. Вот только "Лос Чес" были против такого сценария и со старта поединка поддержали предложенный "сливочными" быстрый темп. В результате чего первый тайм смотрелся как на одном дыхании.

То, что именно команда Зинедина Зидана вела игру, не стало неожиданностью. Более того, Королевский клуб забил быстрый гол, однако имела место грубейшая ошибка защитника команды гостей. Родриго на своей половине поля выполнил диагональный пас, который легко перехватил Асенсио. Продвинулся Марко на скорости к штрафной и не заходя в пределы Нето пробил точно в левый от себя угол – 1:0.

Пропущенный гол ни капли не смутил гостей, которые и дальше демонстрировали свой серьезный настрой. И на 18-й минуте счет стал равным. Гайя отправил по левому флангу Латорре, а тот почти от лицевой прострелил на ближнюю штангу, где абсолютно никем не прикрытый Солер подрезал в касание мяч под дальнюю штангу. Игроки же "Реала" в этом эпизоде, откровенно говоря, смотрели футбол – 1:1.

Получив достойный ответ, "сливочные" взяли непродолжительную паузу в атаках, позволяя игрокам "Валенсии" регулярно выбираться вперед. Однако на концовку тайма мадридский клуб все же собрался, проведя ряд потенциально опасных атак. Почти во всех главным действующим лицом был Бензема, но в этот вечер удача отворачивалась от француза.

Так на 34-й минуте Карим убежал в быструю атаку и на подступах к штрафной бил зряче в левый угол. Однако Нето кончиками пальцев достал этот мяч. В следующей попытке забить Бензема промахнулся с трех-четырех метров. Бэйл сильно прострелил во вратарскую, где француз почти наверняка подставлял ногу. Но мяч неожиданно взмыл в воздух и полетел выше перекладины. А за пару минут до перерыва Карим пробивал головой после навеса Крооса, но сфера пролетела рядом со штангой.

После перерыва гости поспешили окопаться на своей половине поля, потому по владению мячом "Реал" получил большое преимущество. Тем не менее, количество не всегда переходит в качество. Вот и в этом случае команда Зинедина Зидана с большим трудом создавала опасные моменты.

На 50-й минуте хорошо "сливочные" разыграли штрафной. Бил Каземиро метров с 25-ти, однако его удар потянул голкипер "летучих мышей". Вскоре имел свой шанс Бэйл, отыграв в тени на протяжении часа. Марсело сделал навесную передачу в штрафную, откуда валлиец пробивал головой с отскоком мяча от газона – мимо ворот. А через три минуты после розыгрыша еще одного стандарта опасно пробивал Модрич, но и в этом эпизоде Нето сыграл надежно, переведя мяч за линию поля.

Выдержав натиск хозяев, игроки "Валенсии" перешли в нападение. Сначала Солер нашел навесной передачей в штрафной Дзадзу, но тот пробил выше ворот. А на 72-й минуте Парехо решил прямым ударом исполнить штрафной. Мяч летел точно под перекладину, но Навас в красивейшем прыжке спас "Реал" от неприятностей.

Впрочем, прошло еще с пяток минут и "сливочным" не помог и голкипер. Латорре практически от углового флажка нашел на ближней штанге Родриго, а тот, приняв мяч спиной к воротам, отпасовал круглого под удар Кондогбия. Жоффрей с линии штрафной бильярдным ударом поразил левый от себя угол – 1:2.

Вот где для команды Зинедина Зидана запахло жареным. Хозяева все прекрасно понимали и большими силами пошли вперед. Однажды на острие атаки оказался даже Карвахаль, но угодил в голкипера "Валенсии". А вот Асенсио мастерски исполнил штрафной. Пробивал Марко метров с 20-ти в тот угол, где должен был находиться Нето. Но тот ринулся в ближний, полагая, что Асенсио будет перебрасывать стенку и ошибся – 2:2.

Последние 10 минут встречи выдались настоящим адом для гостей. "Реал" имел несколько реальных возможностей забить, но… Два просто убойных момента имел Бензема. В похожей, в случае с голом Кондогбия, ситуацией Карим пробил мимо ворот. А в компенсированное время француз пробивал головой с пяти метров, но Нето перевел мяч в штангу, а затем круглый вылетел в поле.

Точку же в матче могла поставить "Валенсия" Дзадза с двумя партнерами убежал к воротам соперника, но из трех вариантов выбрал единственное неправильное. А ведь мог бы пробить, или отдать на фланг, но Симоне решил обыгрывать защитника и мяч потерял.

В итоге ничья, которую "Лос Чес" очень даже заслужили. "Валенсия" снова оказалась для "Реала" неудобным соперником.

"Реал" – "Валенсия" – 2:2

Голы: Асенсио, 10 – 1:0. Солер, 18 – 1:1. Кондогбия, 77 – 1:2. Асенсио, 83 – 2:2.

"Реал": Навас, Марсело, Каземиро, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Асенсио, Бензема, Бэйл (Л.Васкес, 74).

"Валенсия": Нетто, Гайя, Везу, Латорре (Хиль, 83), Мурильо, Монтойя (И.Видаль, 75), Солер, Кондогбия, Парехо, Родриго (Лоренсо, 88), Дзадза.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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