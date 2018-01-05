"Реал" теряет Рамоса

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"Реал" теряет Рамоса
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления игрока составят не менее двух недель.

Таким образом он пропустит матчи чемпионата Испании с "Сельтой" и "Вильярреалом", а также ответный поединок 1/8 финала Кубка Испании против "Нумансии".

В этом сезоне 31-летний Рамос провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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