"Реал" теряет Рамоса

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"Реал" теряет Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, у 33-летнего футболиста диагностировано повреждение голеностопа.

Сроки восстановления звёздного защитника составят от 10 до 15 дней.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 24 матча и забил 5 голов.

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