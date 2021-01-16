"Реал" теряет Рамоса

Центральный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя на неопределённый срок.

По информации Marca, у капитана "сливочных" выявлены проблемы с левым коленом. Степень серьёзности повреждения пока неизвестна.

Из-за травмы 34-летний футболист играл с "Атлетиком" в 1/2 финала Суперкубка Испании на обезболивающих.

В этом сезоне Рамос провёл 18 матчей за "Реал", в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Зидан вылетает из Суперкубка, проваливая первый тайм, а Марселино снова в деле: главные выводы по матчу "Реал" - "Атлетик". | http://soccernews.ru