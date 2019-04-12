"Реал" теряет Рамоса из-за травмы

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"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления игрока составят от двух до трех недель.

Таким образом, Рамос точно пропустит матчи чемпионата Испании с "Леганесом", "Атлетиком" и "Хетафе".

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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