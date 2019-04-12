"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления игрока составят от двух до трех недель.
Таким образом, Рамос точно пропустит матчи чемпионата Испании с "Леганесом", "Атлетиком" и "Хетафе".
В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24