"Реал" теряет Рамоса из-за травмы



Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления игрока составят от двух до трех недель.

Таким образом, Рамос точно пропустит матчи чемпионата Испании с "Леганесом", "Атлетиком" и "Хетафе".

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Варан может остаться в "Реале". | http://soccernews.ru