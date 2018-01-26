"Реал" теряет Рамоса на две недели

Теги реал мадридсерхио рамос

"Реал" теряет Рамоса на две недели
Защитник "Реала" Серхио Рамос может пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностированы переутомление и отек камбаловидной мышцы левой голени. Сроки восстановления игрока составят около двух недель.

В этом сезоне 31-летний Рамос провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Реал" готов расстаться с Роналду, если сумеет приобрести Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Атлетик Бильбао 21 27
11 Жирона 20 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов