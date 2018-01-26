"Реал" теряет Рамоса на две недели



Защитник "Реала" Серхио Рамос может пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностированы переутомление и отек камбаловидной мышцы левой голени. Сроки восстановления игрока составят около двух недель.

В этом сезоне 31-летний Рамос провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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