"Реал" теряет Рамоса
Капитан "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
Футболист получил повреждение в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:2) и был заменен на 60-й минуте. Пока неизвестно, когда он вернется в строй.
Рамос в любом случае пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ (18 сентября) из-за дисквалификации. Его участие в матче 5-го тура Примеры с "Севильей" (22 сентября) находится под вопросом.
В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0