"Реал" теряет Рамоса

Капитан "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

Футболист получил повреждение в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:2) и был заменен на 60-й минуте. Пока неизвестно, когда он вернется в строй.

Рамос в любом случае пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ (18 сентября) из-за дисквалификации. Его участие в матче 5-го тура Примеры с "Севильей" (22 сентября) находится под вопросом.

В нынешнем сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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