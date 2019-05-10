"Реал" теряет Регилона
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям издания, у 22-летнего футболиста проблемы с пальцем ноги. Из-за деформации ногтя воспитаннику "бланкос" пришлось перенести операцию.
Теперь перспективный испанец рискует пропустить остаток текущего сезона.
В нынешней кампании Регилон сыграл за "Реал" 22 матча и сделал 3 ассиста. Летом он может покинуть королевский клуб.
Не пропустите: Фанаты "Реала" выбрали лучшего игрока апреля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бенфика" ведёт переговоры с игроком "Барселоны"
-
Бенитес - о матче "Ливерпуль" - "Барселона": "Мой камбэк в Стамбуле был круче"
-
Бердыев - о матче с "Локомотивом": "Удаление во втором тайме всё сломало"
-
Сёмин прокомментировал победу над "Рубином"
-
Неймар снова задумался об уходе из ПСЖ
-
Ахметов назвал игроков ЦСКА, которые сейчас могли бы выступать за "Барселону"
-
"Челси" объявил о продлении контракта с Давидом Луизом
-
"Реал" теряет Регилона
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по трансферу Дибалы
-
"Локомотив" разгромно победил "Рубин" в 28-м туре чемпионата России
-
Адиев: "Пока всё идёт к прекращению существования "Анжи"
-
"Манчестер Сити" и "Атлетико" могут совершить обмен игроками
-
Райола прибыл в Барселону
-
Вальдес может стать ассистентом Хави в "Аль-Садде"
-
Агент Ракитича: "Он хочет помочь "Барселоне" выиграть еще один трофей"
-
Тренер "Анжи" о матче с "Арсеналом": "Не хочется говорить насчет судьи, но бывают двойные стандарты"
-
Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Нимом"
-
Тухель: "Неймар может быть лидером, но капитанов я не собираюсь менять"
-
Ван Дейк: "Нам сейчас важно сосредоточиться на победе в матче с "Вулверхэмптоном"
-
"Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и вылетел из Премьер-Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30