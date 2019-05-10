"Реал" теряет Регилона

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у 22-летнего футболиста проблемы с пальцем ноги. Из-за деформации ногтя воспитаннику "бланкос" пришлось перенести операцию.

Теперь перспективный испанец рискует пропустить остаток текущего сезона.

В нынешней кампании Регилон сыграл за "Реал" 22 матча и сделал 3 ассиста. Летом он может покинуть королевский клуб.

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