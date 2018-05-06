"Реал" теряет Роналду



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Аранчо Родригес в своем твиттере.

У футболиста диагностировано растяжение связок голеностопа. Эту травму он получил в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" и был заменен в перерыве.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 43 гола.

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