"Реал" теряет Роналду

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"Реал" теряет Роналду
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Аранчо Родригес в своем твиттере.

У футболиста диагностировано растяжение связок голеностопа. Эту травму он получил в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" и был заменен в перерыве.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 33-летний Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 43 гола.

Не пропустите: Роналду вышел на второе место по числу голов в Эль Класико. | http://soccernews.ru

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