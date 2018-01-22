"Реал" теряет Себальоса

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"Реал" теряет Себальоса

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос травмировался на тренировке своей команды, сообщает AS.

По сведениям издания, у 21-летнего футболиста выявлен вывих голеностопа. Восстановление после такого повреждения может занять от одной до четырёх недель.

В этом сезоне Себальос сыграл за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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