"Реал" теряет Серхио Рамоса

Мадридский "Реал" потерял из-за травмы своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, 32-летний защитник получил повреждение в первом тайме матча с "Эспаньолом" и был заменён в перерыве.

Согласно предварительным данным, у футболиста диагностирован ушиб колена. Сроки его восстановления пока неизвестны.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари заявил, что замена центрбека была мерой предосторожности.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 31 матч, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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