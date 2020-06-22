"Реал" теряет Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.

34-летнему защитнику потребовалась вынужденная замена во втором тайме матча 30-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

Предварительный диагноз - ушиб колена. Однако ни степень серьёзности повреждения, ни сроки восстановления испанца пока неизвестны.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 9 голов.

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