"Реал" теряет Серхио Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамостравмы

"Реал" теряет Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.

34-летнему защитнику потребовалась вынужденная замена во втором тайме матча 30-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

Предварительный диагноз - ушиб колена. Однако ни степень серьёзности повреждения, ни сроки восстановления испанца пока неизвестны.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: "Реал" теряет Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 июня

Главные новости дня: 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов