"Реал" теряет Серхио Рамоса

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"Реал" теряет Серхио Рамоса

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение задней поверхности правого бедра в матче за сборную Испании против Германии. В ближайшее время Рамос пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru
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