"Реал" теряет шанс возглавить Ла Лигу: подопечные Зидана вырвали ничью у "Севильи" - не обошлось без судейского скандала

В Ла Лиге снова ничего не понятно. Все ждали, что "Реал" победит "Севилью" и выскочит на первое место, но "Атлетико" словно заколдовал его. Каждый раз, когда "Барса" и "Реал" имеют шанс возглавить турнирную таблицу, происходит какая-то невразумительная потеря очков. Уже начинает казаться, что хоть "матрасники" и потеряли все преимущество по ходу сезона, самого чемпионства они не отпустят. Впрочем, это уже дело десятое, сегодня попробуем кратко обсудить, что же происходило в матче "Реал" – "Севилья".

"Реал" теряет инициативу в борьбе за чемпионство

Поединок на "Альфредо ди Стефано" оказался довольно тяжелым для оценок. С одной стороны, "Севилья" критически мало сделала для того, чтобы сыграть аж со счетом 2:2, у гостей всего четыре передачи в штрафную с игры, а реально острыми были только удар Акуньи, вривание Окампоса и гол Фернандо. Был также потенциально опасный удар Кунде после стандарта, Жюль просто не выполнил, как следует. Ну и все! Суммарно андалусийцы наиграли всего на 0,33 ожидаемых гола без учета пенальти. "Реал" создал гораздо больше. Подопечные Зинедина Зидана доминировали, держа мяч на трети "рохибланкос" в течение 37% игрового времени – и это был не стерильный контроль. Мадридцы провели 19 передач в штрафную и сделали 39 касаний в ней, а в ТОП-8 футболистов по передачам в продвижение попали сразу пять мадридцев. Их карта прогрессивных передач показательна – почти все были проведены с игры, причем большинство прошла с последней трети поля.

Впрочем, преимущество "Реала" вылилось всего в два удара из пределов штрафной площадки (если не вспоминать о еще четырех с левого угла). Винисиус попал в каркас, а другой выстрел Асенсио стал голевым. Эти моменты произошли на 60-х минутах. Конечно, можно добавить в статистику не назначенный пенальти и отмененный гол Бензема с навеса Одриосолы, однако большинство атак "сливочные" завершали ударами с дистанции – шесть из них прошли вообще чуть ли не с центрального круга. "Севильи" удавалось закрывать ударные зоны у своих ворот. Суммарно "Реал" наиграл на скромные 1,0 xG. При этом доминирование "Реала" нельзя было назвать целостным. В первом тайме подопечные Лопетеги даже прижимали мадридцев к их штрафной, а во втором андалусийцы смело вылетали в контратаки – "сливочные" же, как и в матче с "Осасуной" неделю назад, играли вспышками активности, высыпали соперникам гору моментов минут за десять и неожиданно останавливались.

В игровом плане "Реал" оказался слишком нестабильным. Это уже не первый подобный поединок за последний месяц – все заметнее становится усталость, накопленная в течение участия в ЛЧ и отсутствие возможности проводить широкую ротацию. Мадрид играет на морально-волевых и все чаще пытается решить эпизоды на индивидуальном исполнении, а не на интенсивности и организации. Между тем, впереди у "бланкос" стоят сложнейшие выезды против "Гранады", "Атлетика" и "домашка" против "Вильярреала". Трудно сказать, сложнее ли календарь у "Барселоны" и Атлетико: "блаугранас" сыграют с "Леванте" (выезд), "Сельтой" (дома) и "Эйбаром" (выезд), а "матрасники" – с "Сосьедадом" (дома), "Осасуной" (дома) и "Вальядолидом" (на выезде). Здесь легко потерять очки всем, но у конкурентов "бланкос" есть преимущество в физической форме и возможности проводить ротацию. Портал FiveThirtyEight прямо сейчас дает "Реалу" всего 19% вероятности на титул. Болельщики уже окрестили развязку в Ла Лиге "битвой инвалидов". Для "бланкос" это выражение может описать весь сезон, однако пока какие-то выводы делать рано. "Реал" выхолощенный, но он до сих пор остается в игре.

Не обошлось без судейского скандала!

В своих отчетах мы пытаемся писать исключительно про футбол, но в данном конкретном случае нельзя просто так взять не заметить слона в посудной лавке. Главной темой испанских и мировых СМИ стал арбитраж Хуана Мартинеса Мунуеры – а точнее, его скандальное пенальти в ворота "Реала". Оно может решить судьбу всего чемпионата. "Я ничего не понимаю. Если у Милитао была зафиксирована игра рукой, то и у "Севильи" был такой же момент. Меня не убедило то, что судья сказал мне. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я лютую", – заявил Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции. Что же там произошло? Все началось еще на 54-й минуте, когда мяч попал в руку Диего Карлоса после подачи Крооса с углового. В теории – это гандбол, но по факту назначать пенальти за такие моменты абсурдно. Центрбек не видел мяча и подпрыгивал, однако можно ли считать такие руки прижатыми? В любом случае, Хуан Мартинес Мунуера принял решение в пользу футбола.

Но что мы видим в моменте с Милитао на 74-й минуте? С первого скрина кажется, что пенальти железный. Но на самом деле эпизод необходимо смотреть в динамике. Милитао боролся с Диего Карлосом, а в полете его развернуло. Контролировать свои движения Эдер не мог, а мяча он не видел. Самое главное, мяч сначала попал в плечо Милитао, а по новым рекомендациям это не пенальти.

Хуан Мартинес Мунуера имеет небольшое оправдание в виде картинки, которую ему показывали. Это социальных сетях изображение приблизили и замедлили максимально, а на мониторе VAR отскок заметить трудно. Впрочем, это все равно так себе аргумент, ведь суть эпизодов между Милитао и Диего Карлосом одинакова – просто у Эдера рука более вытянутая. Конечно же, в мадридских пабликах начали говорить об убийстве "бланкос" и их шансов на золото. Практически все экс-игроки и колумнисты испанских изданий также разгневаны, а бывший нападающий "Бетиса", "Реала" и "Барсы" – Альфонсо Перес Муньос – требует посадить в комнату VAR футболистов, чтобы те объясняли игровые эпизоды арбитрам. Проблема, однако, заключается не только в решении Мунуеры, а в общей работе испанских рефери – одинаковые эпизоды они трактуют без последовательности. Вот два аналогичных момента с попаданием в руку, которые опубликовали европейские СМИ – здесь пенальти не назначили.

В любом случае, все списывать на арбитра мадридцы не должны. Их футбол тоже был далек от идеала – и в этом заключается первопричина потери очков с "Севильей". Да и в целом испанским грандам жаловаться на судей стоит поменьше, ведь те бедолаги и так каждый второй эпизод трактуют в пользу "Барсы" и "Реала" – и все равно нарываются на критику.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников