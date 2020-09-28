"Реал" теряет Тони Крооса

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"Реал" теряет Тони Крооса

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт королевского клуба.

У футболиста диагностирована мышечная травма левого бедра. Сроки восстановления игрока составят от двух до трех недель. Хавбек травмировался в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (3:2). 

Таким образом, Кроос пропустит матчи Ла Лиги с "Вальядолидом" (30 сентября) и "Леванте" (4 октября).

30-летний Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Всего он провел за клуб 280 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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