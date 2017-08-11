"Реал" теряет Вальехо

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"Реал" теряет Вальехо

Защитник "Реала" Хесус Вальехо травмировался на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано растяжение мыщц бедра. О сроках восстановления не сообщается.

Вальехо, скорее всего, пропустит первую игру против "Барселоны" за Суперкубок Испании, который состоится 13 августа.

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