"Реал" теряет Вальехо

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Леганеса", сообщает AS.

21-летний футболист на 15-й минуте встречи был заменён на Начо Фернандеса. По предварительным данным, у центрбека повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Вальехо сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru