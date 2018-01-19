"Реал" теряет Вальехо

Теги реал мадридхесус вальехо

"Реал" теряет Вальехо

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Леганеса", сообщает AS.

21-летний футболист на 15-й минуте встречи был заменён на Начо Фернандеса. По предварительным данным, у центрбека повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Вальехо сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Бетис 19 27
8 Эйбар 19 27
9 Хетафе 19 26
10 Жирона 19 26
11 Сельта Виго 19 25
12 Атлетик Бильбао 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов