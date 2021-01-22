"Реал" теряет Вальверде

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт королевского клуба.

У 22-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы бедра правой ноги.

Сроки восстановления уругвайского хавбека пока неизвестны.

В этом сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Матч "Реал" - "Хетафе" перенесли из-за вылета мадридцев из Кубка Испании. | http://soccernews.ru