"Реал" теряет Вальверде
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт королевского клуба.
У 22-летнего футболиста выявлено повреждение приводящей мышцы бедра правой ноги.
Сроки восстановления уругвайского хавбека пока неизвестны.
В этом сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|20
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|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Вильярреал
|20
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|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
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|20
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|19
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|20
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