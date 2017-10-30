"Реал" теряет Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче десятого тура Примеры против "Жироны".

Как сообщает AS, французский центрбек получил повреждение приводящих мышц правой ноги. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако велика вероятность, что он пропустит ближайшую игру с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги Чемпионов.

В этом сезоне 24-летний Варан сыграл за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru