"Реал" теряет Варана
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче 28-го тура Примеры против "Эйбара".
Французский центрбек из-за повреждения был заменён на 28-й минуте на Начо Фернандеса. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.
В этом сезоне 24-летний Варан сыграл за "Реал" 32 матча и сделал 2 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Жирона
|28
|43
|7
|Вильярреал
|27
|41
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|27
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|27
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13