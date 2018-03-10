"Реал" теряет Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче 28-го тура Примеры против "Эйбара".

Французский центрбек из-за повреждения был заменён на 28-й минуте на Начо Фернандеса. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 24-летний Варан сыграл за "Реал" 32 матча и сделал 2 результативных передачи.

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