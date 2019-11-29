"Реал" теряет Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).

Как сообщает Marca, речь идёт об ушибе, однако из-за него француз пока не может тренироваться.

Ожидается, что 26-летний футболист пропустит матч с "Алавесом", который состоится в субботу, 30 ноября.

В текущем сезоне Варан провёл за "Реал" 16 игр и сделал 1 ассист.

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