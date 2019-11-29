"Реал" теряет Варана

Теги реал мадридрафаэль варантравмы

"Реал" теряет Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).

Как сообщает Marca, речь идёт об ушибе, однако из-за него француз пока не может тренироваться.

Ожидается, что 26-летний футболист пропустит матч с "Алавесом", который состоится в субботу, 30 ноября.

В текущем сезоне Варан провёл за "Реал" 16 игр и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов