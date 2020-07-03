"Реал" теряет Варана

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"Реал" теряет Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан получил повреждение во время матча с "Хетафе" (1:0).

В середине первого тайма мяч попал в висок звёздного француза и тот не смог продолжить игру.

Скорее всего, травма не носит серьёзного характера, но точный диагноз определится только по итогам медобследования.

В текущем сезоне 27-летний Варан забил 3 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.

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