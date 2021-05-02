"Реал" теряет Варана накануне ответной игры с "Челси"
Фото: MARCA
Защитник "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче с "Осасуной" (2:0).
По сведениям журналиста Марио Кортегана, футболиста заменили в перерыве из-за дискомфорта в правой ноге.
Сегодня француз пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, сможет ли Варан принять участие в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против "Челси".
В этом сезоне на счету Варана два гола в 40 играх.
Ответная игра с "Челси" состоится в среду, 5 мая. Первый матч завершился вничью - 1:1.
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|19
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14