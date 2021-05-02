"Реал" теряет Варана накануне ответной игры с "Челси"

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"Реал" теряет Варана накануне ответной игры с "Челси"Фото: MARCA

Защитник "Реала" Рафаэль Варан травмировался в матче с "Осасуной" (2:0).

По сведениям журналиста Марио Кортегана, футболиста заменили в перерыве из-за дискомфорта в правой ноге.

Сегодня француз пройдет углубленное медобследование, после которого станет известно, сможет ли Варан принять участие в ответном полуфинале Лиги Чемпионов против "Челси".

В этом сезоне на счету Варана два гола в 40 играх.

Ответная игра с "Челси" состоится в среду, 5 мая. Первый матч завершился вничью - 1:1.

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