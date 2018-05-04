"Реал" теряет второго ведущего защитника перед Эль Класико

Теги реал мадридбарселонарафаэль варандани карвахаль

"Реал" теряет второго ведущего защитника перед Эль КласикоМадридский "Реал" потерял своего второго ведущего защитника перед Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вслед за Дани Карвахалем из-за травмы предстоящий воскресный матч Ла Лиги против каталонской "Барселоны" пропустит и Рафаэль Варан, не принимавший участия в тренировках своей команды в четверг и пятницу.

Напомним, Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал трех игроков. | soccernews.ru

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