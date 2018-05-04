"Реал" теряет второго ведущего защитника перед Эль Класико

Мадридский "Реал" потерял своего второго ведущего защитника перед Эль Класико, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вслед за Дани Карвахалем из-за травмы предстоящий воскресный матч Ла Лиги против каталонской "Барселоны" пропустит и Рафаэль Варан, не принимавший участия в тренировках своей команды в четверг и пятницу.

Напомним, Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал трех игроков. | soccernews.ru