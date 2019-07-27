"Реал" теряет Йовича

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"Реал" теряет Йовича

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович угодил в лазарет по итогам матча Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает Goal.com, сербский нападающий травмировал лодыжку в середине первого тайма в результате столкновения с Яном Облаком.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 21-летнего футболиста станут известны после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что "Реал" купил Йовича этим летом у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

Ранее "сливочные" потеряли из-за травм Браима Диаса, Марко Асенсио и Ферлана Менди.

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