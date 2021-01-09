"Реал" теряет Йовича

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"Реал" теряет Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович снова оказался в лазарете.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у серба выявлено мышечное повреждение левой ноги.

В связи с обнаружением травмы 23-летнего форварда убрали из заявки "сливочных" на сегодняшний матч с "Осасуной".

В текущем сезоне Йович провёл за "Реал" 5 игр без результативных действий. В составе "бланкос" он не выходил на поле с 8 ноября.

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