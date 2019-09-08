"Реал" теряет Йовича из-за травмы

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"Реал" теряет Йовича из-за травмы

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович выбыл из строя из-за травмы, сообщает сайт Футбольного союза Сербии.

Футболист получил повреждение, выйдя на замену на 87-й минуте в матче отборочного турнира Евро-2020 против Португалии (2:4). 

Форвард точно не сыграет в следующем матче сборной с командой Люксембурга. Точные сроки восстановления игрока станут известны после медицинского обследования.

21-летний Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" этим летом за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел три матча в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

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