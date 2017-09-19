"Реал" теряет защитника из-за травмы

Теги тео эрнандесреал мадрид

"Реал" теряет защитника из-за травмыЗащитник "Реала" Тео Эрнандес травмировался в игре 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1).

Испанская пресса сообщает, что у француза диагностировано растяжение связок правого плеча.

Именно это стало причиной замены футболиста.

Точные сроки восстановления игрока не сообщаются. 

Читайте: "Реал" объявил о продлении контракта с Карвахалем | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов