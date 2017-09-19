"Реал" теряет защитника из-за травмы
Защитник "Реала" Тео Эрнандес травмировался в игре 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1).
Испанская пресса сообщает, что у француза диагностировано растяжение связок правого плеча.
Именно это стало причиной замены футболиста.
Точные сроки восстановления игрока не сообщаются.
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